Слова родственники с одним корнем
Русский язык
Слова родственники с одним корнем
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Такие слова называются однокоренными : слон - слоник, слонёнок, слониха.
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