Слова родственники с одним корнем

Русский язык
Слова родственники с одним корнем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Такие слова называются однокоренными : слон - слоник, слонёнок, слониха. 
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