Из слов синонимов в скобках выбери подходящие по смыслу. Спиши предложения. Почем?? не все слова сочетаются? Мимо станции промчался( скорый, быстрый, торопливый) поезд
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Из слов синонимов в скобках выбери подходящие по смыслу. Спиши предложения. Почем?? не все слова сочетаются? Мимо станции промчался( скорый, быстрый, торопливый) поезд
Ответ(ы):
Гость:
Мимо станции промчался скорый поезд.
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