Из слов синонимов в скобках выбери подходящие по смыслу. Спиши предложения. Почем?? не все слова сочетаются? Мимо станции промчался( скорый, быстрый, торопливый) поезд

Русский язык

Из слов синонимов в скобках выбери подходящие по смыслу. Спиши предложения. Почем?? не все слова сочетаются? Мимо станции промчался( скорый, быстрый, торопливый) поезд

Автор: Гость