Запишите в виде десятичной дроби или смешанного числа:1)0,1. 2)3,23. 3)30,04. 4)0,045. 5)0,009. 6)703,0102.
Математика
Запишите в виде десятичной дроби или смешанного числа:1)0,1. 2)3,23. 3)30,04. 4)0,045. 5)0,009. 6)703,0102.
Ответ(ы):
Гость:
0,1 = 1/10 3,23 = 3 23/100 30,04 = 30 4/100 0,045 = 45/1000 0,009 = 9/1000 703,0102 = 703 102/10000
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