Решите пожалуйста задачу за 12 с автобус проезжает 200 м . Какое расстояние проезжае?? автобус за 1 мин ? за 6 мин ?
Математика
Решите пожалуйста задачу за 12 с автобус проезжает 200 м . Какое расстояние проезжае?? автобус за 1 мин ? за 6 мин ?
Ответ(ы):
Гость:
1000=1 км за минуту 6000=6км за 6 минут
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