Решите пожалуйста задачу за 12 с автобус проезжает 200 м . Какое расстояние проезжае?? автобус за 1 мин ? за 6 мин ?

Математика

Решите пожалуйста задачу за 12 с автобус проезжает 200 м . Какое расстояние проезжае?? автобус за 1 мин ? за 6 мин ?

Автор: Гость