Из двух поселков расстояние между которыми 24 км вышли одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист скорость пеш 4км\ч скорость вел 16км .через сколько велосипедист догонит пешехода следуя за ним

Математика

Из двух поселков расстояние между которыми 24 км вышли одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист скорость пеш 4км\ч скорость вел 16км .через сколько велосипедист догонит пешехода следуя за ним

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