Из двух поселков расстояние между которыми 24 км вышли одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист скорость пеш 4км\ч скорость вел 16км .через сколько велосипедист догонит пешехода следуя за ним
Математика
Из двух поселков расстояние между которыми 24 км вышли одновременно в одном направлении отправились пешеход и велосипедист скорость пеш 4км\ч скорость вел 16км .через сколько велосипедист догонит пешехода следуя за ним
Ответ(ы):
Гость:
16 км/час - 4 км/час = 12 км/час (скорость, с которой велосипедист догоняет пешехода) 24 км : 12 км/час = 2 часа Ответ: велосипедист догонит пешехода через 2 часа х- время, за которое велосипедист догонит пешехода х * (16 - 4) = 24; 16х - 4х = 24; 12х = 24; х = 24 : 12; х = 2 (часа)
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