Х + 25689 = 365148 462351 -х =42365 х - 45361 = 75892 х * 15 = 42825 81954 : х = 18 х : 37 = 3652 помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!
Математика
Х + 25689 = 365148 462351 -х =42365 х - 45361 = 75892 х * 15 = 42825 81954 : х = 18 х : 37 = 3652 помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Х=339459 х=121253 х=419986 х=2855 х=135124 х=4553
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