17100:1000 0,67:100 2310,4:10 13,03*1000 Тема десяитчные дроби Решите эти примеры До конца са??остоятельной 5 минут Пожалуйста

Математика
17100:1000 0,67:100 2310,4:10 13,03*1000 Тема десяитчные дроби Решите эти примеры До конца са??остоятельной 5 минут Пожалуйста
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Ответ(ы):
Гость:
1. 0,0067 2. 231,04 3. 13030
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