Зеленый отрезок -10 см красный отрезок - 3 см синий отрезок - 2 см сравнить разность длин зеленого и красного отрезков с суммой длин красного и синего отрезков.

Гость: Гость:

Зелен.отрезок=10 см. красн. отрезок=3 см. 10+3=13 см.(общая длина зеленого и красного отрезков) красный отрезок=3 см. синий отрезок=2 см. 3+2=5 см.(общая длина красного и синего отрезков) 13-5=8 см.(разность между зелено-красным и красно-синим отрезками.)