Помогите мне, я вас прошу! Заранее спасибо!

Гость: Гость:

Покой это когда ты сидишь за компьютером и тебе никто не мешает ( твоё мнение) Покой это когда тебе не приходит куча писем от детей и не приходиться их читать или когда ты подарил кучу радости всем детям земли и сидишь отдыхаешь ( мнение Деда Мороза) Покой это когда к тебе не лезет маленькие не мешают тебе. Когда ты можешь сидеть и спокойно что нибудь делать