Помогите мне, я вас прошу! Заранее спасибо!

Литература
Помогите мне, я вас прошу! Заранее спасибо!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Покой это когда ты сидишь за компьютером и тебе никто не мешает ( твоё мнение)  Покой это когда тебе не приходит куча писем от детей и не приходиться их читать или когда ты подарил кучу радости всем детям земли и сидишь отдыхаешь ( мнение Деда Мороза)  Покой это когда к тебе не лезет маленькие не мешают тебе. Когда ты можешь сидеть и спокойно что нибудь делать
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