Вычеслить напряжение на зажимах спиралей двух электрических печей сопративление 10 Ом и 20 Ом соединение параллельно.если сила тока в неразветвленной части цена равна 33А.Определите силу тока в спиралях каждой печи?

Физика

Вычеслить напряжение на зажимах спиралей двух электрических печей сопративление 10 Ом и 20 Ом соединение параллельно.если сила тока в неразветвленной части цена равна 33А.Определите силу тока в спиралях каждой печи?

Автор: Гость