Вычеслить напряжение на зажимах спиралей двух электрических печей сопративление 10 Ом и 20 Ом соединение параллельно.если сила тока в неразветвленной части цена равна 33А.Определите силу тока в спиралях каждой печи?
Физика
Вычеслить напряжение на зажимах спиралей двух электрических печей сопративление 10 Ом и 20 Ом соединение параллельно.если сила тока в неразветвленной части цена равна 33А.Определите силу тока в спиралях каждой печи?
Ответ(ы):
Гость:
R0= R1*R2/(R1+R2)= 6,7 Ом U= I0*R0= 33А *6,7Ом= 220В - напряжение по Закону Ома I1= U/R1= 220 В/ 10 Ом= 22A I2= I0 - I1= 33А - 22А= 11А
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел ...
Математика
Составьте выражение и найди его значение: Расстояние между двумя населёнными пу??ктами Аи В равно 8,5 км Из пункта А по направлению к В вышел ...
Математика
Математика