Составьте предложение со словасачетаниями прамокнуть под дождем обмакнуть хлеб ?? молоко

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Составьте предложение со словасачетаниями прамокнуть под дождем обмакнуть хлеб ?? молоко
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И нужно же было быть таким рассеянным,чтобы забыть зонт дома и промокнуть под дождём.Приятно прийти домой,сесть на кухне,обмакнуть хлеб в молоко и почувствовать его вкус.
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