Найдите несклоняемое имя сущ. Радость Кино Арбуз Медаль
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Найдите несклоняемое имя сущ. Радость Кино Арбуз Медаль
Ответ(ы):
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Кино несклоняемое существительное иностранного происхождения оканчивающиеся на -о
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