Выбери предложение в котором глагол употреблён в форме настоящего времени множественного числа 3-го лица: a)Лучи солнца скользили по поверхности моря б) Скоро появится на деревьях молодая листва в) Белые сугробы сверкают на ...
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Выбери предложение в котором глагол употреблён в форме настоящего времени множественного числа 3-го лица: a)Лучи солнца скользили по поверхности моря б) Скоро появится на деревьях молодая листва в) Белые сугробы сверкают на ярком солнце г) Сильный ветер дует путешественникам в лицо
Ответ(ы):
Гость:
В) Белые сугробы (ОНИ что делают?) сверкают(3 л, множ.число,наст.время) на ярком солнце.
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