Английский язык

Срочно! Выполните пожалуйста задание. Write sentences using the present simple and present continuous. 1) walk to work / take bus - I walk to work every day but today i m taking the bus. 2) eat vegetables / eat meat - ... 3) play volleyball / play basketball - ... 4) go windsurfing / go skiing - ... 5) play darts / play chess - ... 6) read a book / meet friends - ...

