Докажите тождество (тригонометрия)

Гость: Гость:

В а) числитель: tg(a) заменяешь на sin (a)/cos (a), сокращаешь косинусы, получаешь 2cos (a)*sin (a)=sin(2a) в знаменателе: выносишь -1, получается -(сos^2 (a)-sin^2 (a))=-cos (2a) итого, sin (2a)/-cos (2a)=-tg (2a)