Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!
Русский язык
Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!
Ответ(ы):
Гость:
Приставки:1,23,5,6,7,9,12,13
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Английский язык
Русский язык