Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!

Русский язык

Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!

Автор: Гость