Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!

Русский язык
Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с приставкой синоним антоним! Слова Ниже на фото !!!
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Приставки:1,23,5,6,7,9,12,13
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