You must be really shallow - перевод

Английский язык
You must be really shallow - перевод
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вы действительно должны быть мелкой
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