Вырази в минутах ,полчаса,четверть часа.2)вырази в часах и минутах 75минут.3)сколько месяцев составляют 4года 2месяца?
Математика
Вырази в минутах ,полчаса,четверть часа.2)вырази в часах и минутах 75минут.3)сколько месяцев составляют 4года 2месяца?
Ответ(ы):
Гость:
1)в минутах полчаса=30 мин четверть часа=15 мин. 2)вырази в часах и минутах 75минут 1 час15 мин. 3)сколько месяцев составляют 4года 2месяца=4·12+2=48+2=50 месяцев
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Русский язык
Помогите!!! В каких словах НЕ является приставкой, а в каких частью корня? Выпиши??е слова с приставкой НЕ-. Подберите каждому слову с прист...
Английский язык
Математика