Вырази в минутах ,полчаса,четверть часа.2)вырази в часах и минутах 75минут.3)сколько месяцев составляют 4года 2месяца?

Математика

Вырази в минутах ,полчаса,четверть часа.2)вырази в часах и минутах 75минут.3)сколько месяцев составляют 4года 2месяца?

Автор: Гость