Составьте 5 предложений о Весне.
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Составьте 5 предложений о Весне.
Ответ(ы):
Гость:
Мое любимое время года это весна. Мы с друзьями любим гулять по парку весной. Маша с Таней гуляли весной. Мое день рождения весной. Наступила весенняя пора.
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