Масса Андрея 50 кг,а Борис весит 550 Н. Сравните значения их веса и массы.

Физика
Масса Андрея 50 кг,а Борис весит 550 Н. Сравните значения их веса и массы.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Вес определяется как произведение массы на ускорение свободного падения P=mg,  g=9,8 м/с^2 Вес Андрея: 50*9,8=490 Н Масса Бориса:  550/9,8=56,1 кг Борис тяжелее Андрея.
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