Упростите выражение и найдите его значение (a+4/a^2-10a+25)-(a+2/a^2-25)
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение (a+4/a^2-10a+25)-(a+2/a^2-25)
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Французский язык
Математика
Баржу нагружали в порту 16 ч. Разгрузка заняла вдвое меньше времени.Путь баржи по р??ке длился столько же, сколько погрузка и разгрузка вместе. Ско...
Русский язык
Выбери предложение в котором глагол употреблён в форме настоящего времени множественного числа 3-го лица: a)Лучи солнца скользили по поверхности ...