Упростите выражение и найдите его значение (a+4/a^2-10a+25)-(a+2/a^2-25)

Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение (a+4/a^2-10a+25)-(a+2/a^2-25)
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