Как правильно пишется это время на французском языке?
Французский язык
Как правильно пишется это время на французском языке?
Ответ(ы):
Гость:
Il est :une heure (treize heures)deux (quatorze) heurestrois (quinze) heures quatre (seize) heurescinq (dix-sept) heuressix (dix-huit) heuressept (dix-neuf) heureshuit (vingt) heuresneuf (vingt et une) heuresdix (vingt-deux) heuresonze (vingt-trois) heuresdouze (vingt-quatre) heures (minuit ou midi)
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