Баржу нагружали в порту 16 ч. Разгрузка заняла вдвое меньше времени.Путь баржи по р??ке длился столько же, сколько погрузка и разгрузка вместе. Сколько времени плыла баржа?
Математика
Баржу нагружали в порту 16 ч. Разгрузка заняла вдвое меньше времени.Путь баржи по р??ке длился столько же, сколько погрузка и разгрузка вместе. Сколько времени плыла баржа?
Ответ(ы):
Гость:
Нагрузка - 16 ч. Разгрузка - (16:2)=8 ч Путь баржи = нагрузка + разгрузка Путь баржи = 16+8 Путь баржи = 24 (ч).
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