Баржу нагружали в порту 16 ч. Разгрузка заняла вдвое меньше времени.Путь баржи по р??ке длился столько же, сколько погрузка и разгрузка вместе. Сколько времени плыла баржа?

Математика

Баржу нагружали в порту 16 ч. Разгрузка заняла вдвое меньше времени.Путь баржи по р??ке длился столько же, сколько погрузка и разгрузка вместе. Сколько времени плыла баржа?

Автор: Гость