Реши уравнения с комментированием и сделай проверку а)3*(6+a)=45 б)12-40:R=4 в)(30-n):2=9
Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку а)3*(6+a)=45 б)12-40:R=4 в)(30-n):2=9
Ответ(ы):
Гость:
а)3*(6+a)=45 18+3а=45 3а=45-18 3а=27 А=9 Проверка: 3*(6+9)=45 18+27=45 45=45 б)12-40:R=4 -40:R=4-12-40:R=-8R=5Проверка: 12-40:5=4 12-8=4 4=4в)(30-n):2=930-n=9*2 30-n=18 n=30-18 n=12 Проверка: (30-12):2=9 18:2=9 9=9
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