Реши уравнения с комментированием и сделай проверку а)3*(6+a)=45 б)12-40:R=4 в)(30-n):2=9

Математика
Реши уравнения с комментированием и сделай проверку а)3*(6+a)=45 б)12-40:R=4 в)(30-n):2=9
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
а)3*(6+a)=45     18+3а=45      3а=45-18      3а=27      А=9 Проверка: 3*(6+9)=45   18+27=45   45=45 б)12-40:R=4 -40:R=4-12-40:R=-8R=5Проверка: 12-40:5=4  12-8=4  4=4в)(30-n):2=930-n=9*2  30-n=18  n=30-18 n=12 Проверка: (30-12):2=9   18:2=9   9=9

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите с номером 6 плиз
Ответить
Русский язык
Составьте предложение со словасачетаниями прамокнуть под дождем обмакнуть хлеб ?? молоко
Ответить
Химия
Вычислите массу и количество фосфора, который образуется при сжигании 15,5 г фосфора
Ответить
Алгебра
Упростите выражение и найдите его значение (a+4/a^2-10a+25)-(a+2/a^2-25)
Ответить
Французский язык
Как правильно пишется это время на французском языке?
Ответить