В двух бидонах было 66 л молока . Когда из одного бидона отлили 10л, а из другого 8 л, в обоих бидонах молока стало поравну. Сколько литров оталос в бидоне. Нужно составить и решить уравнения.
Математика
В двух бидонах было 66 л молока . Когда из одного бидона отлили 10л, а из другого 8 л, в обоих бидонах молока стало поравну. Сколько литров оталос в бидоне. Нужно составить и решить уравнения.
Ответ(ы):
Гость:
Х - количество молока после того как отлили (х + 10) + ( х + 8) = 66 2х = 66 - 10 - 8 = 48 х = 48 2 = 24 л молока осталось в бидоне
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