В двух бидонах было 66 л молока . Когда из одного бидона отлили 10л, а из другого 8 л, в обоих бидонах молока стало поравну. Сколько литров оталос в бидоне. Нужно составить и решить уравнения.

Математика

В двух бидонах было 66 л молока . Когда из одного бидона отлили 10л, а из другого 8 л, в обоих бидонах молока стало поравну. Сколько литров оталос в бидоне. Нужно составить и решить уравнения.

Автор: Гость