Помогите номер 5 ,позязя
Математика
Помогите номер 5 ,позязя
Ответ(ы):
Гость:
В) (7целых 2/5+3/5) •100= 8•100= 800 -------------------------------------- г) (18 целых 4/9-4/9) ÷6 = 18 ÷6= 3 --------------------------------------б) 30 целых 1/6 - 2/6 - 4/6 = 30целых 1/6 -2/6=29ц 5/6 29ц5/6- 4/6= 29ц 1/6
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