Начерти окружности радиусом 7 см 3 мм и 2 см 5 мм чему равен диаметр каждой окружности? отметь любую точку на окружности. соединить её с центром. как называется полученный отрезок?

Математика

Начерти окружности радиусом 7 см 3 мм и 2 см 5 мм чему равен диаметр каждой окружности? отметь любую точку на окружности. соединить её с центром. как называется полученный отрезок?

Автор: Гость