Начерти окружности радиусом 7 см 3 мм и 2 см 5 мм чему равен диаметр каждой окружности? отметь любую точку на окружности. соединить её с центром. как называется полученный отрезок?
Математика
Начерти окружности радиусом 7 см 3 мм и 2 см 5 мм чему равен диаметр каждой окружности? отметь любую точку на окружности. соединить её с центром. как называется полученный отрезок?
Ответ(ы):
Гость:
У первой окружности диаметр-14,6 см,а у второй-5см
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