Найди ошибку в определении падежа о дочери (П.п.) По короблю (Д.п.) За озером(т.п.) ??з малинника (В.п.)

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Найди ошибку в определении падежа о дочери (П.п.) По короблю (Д.п.) За озером(т.п.) ??з малинника (В.п.)

Автор: Гость