Найди ошибку в определении падежа о дочери (П.п.) По короблю (Д.п.) За озером(т.п.) ??з малинника (В.п.)
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Найди ошибку в определении падежа о дочери (П.п.) По короблю (Д.п.) За озером(т.п.) ??з малинника (В.п.)
Ответ(ы):
Гость:
Из (чего?) малинника (Р.п.)................
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Х + 25689 = 365148 462351 -х =42365 х - 45361 = 75892 х * 15 = 42825 81954 : х = 18 х : 37 = 3652 помогите пожалуйста !!!!!!!!!!!