Какие растения, животные, грибы есть в водоёме?
Окружающий мир
Какие растения, животные, грибы есть в водоёме?
Ответ(ы):
Гость:
Водяной орех, чилим, Уруть колосистая, Сальвиния, Осока, Омежник, водяной ,Поручейник, Жерушник, Горец, Аир, Пузырчатка, Кувшинка, Телорез, Вахта, Кубышка, Ряска, Элодея, Рдест, Камыш, Ежеголовник, Стрелолист, Рогоз, Сусак, Тростник, Водокрас. Это растения
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