В упаковке 5 котлет массой 120 г каждая. какова масса четырёх таких упаковок? помог??те плиз)
Математика
В упаковке 5 котлет массой 120 г каждая. какова масса четырёх таких упаковок? помог??те плиз)
Ответ(ы):
Гость:
5 котлет умножаем на массу одной упаковки, и умножаем на 2 упаковки.. Получаем 2400 грамм (в четырёх упаковках)
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