Решите двойное неравенство и запишите множество целых решений
Математика
Решите двойное неравенство и запишите множество целых решений
Ответ(ы):
Гость:
Неравенство с модулем распадается на 2 неравенства: 1) -6,2 < x <= -4 Решения: -6, -5, -4 2) 4 <= x < 6,2 Решения: 4, 5, 6 Ответ: -6, -5, -4, 4, 5, 6
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