3м9дм3см+14дм7см помогите решить
Математика
3м9дм3см+14дм7см помогите решить
Ответ(ы):
Гость:
3м 9дм 3см=300см+90см+3см=393 см 14 дм7 см=140 см+7см=147см 393+147=540 см или 3м 9дм 3см 14дм 7см ----------------- 3м 23дм 10см 3м23 дм10см=3м 24дм+0см=3м+2м+4дм=5м 4 дм
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