Водосборный бассейн реки Макензи

География
Водосборный бассейн реки Макензи
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
К водосборному бассейну реки  относятся крупные канадские озера Вулластон,  Клэр,  Атабаска и  Большое Медвежье.Площадь басейна- 1 805 200 км² 

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