Водосборный бассейн реки Макензи
География
Водосборный бассейн реки Макензи
Ответ(ы):
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К водосборному бассейну реки относятся крупные канадские озера Вулластон, Клэр, Атабаска и Большое Медвежье.Площадь басейна- 1 805 200 км²
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