Из точек А (0,5),В (-3;2),С (3,-8) и D (-5;0)выберите те,которые принадлежат графику зависимос??и х+у=-5 Напишите подробнее пожалуйста

Алгебра
Из точек А (0,5),В (-3;2),С (3,-8) и D (-5;0)выберите те,которые принадлежат графику зависимос??и х+у=-5 Напишите подробнее пожалуйста
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Гость:
Подставляя координаты в уравнение, получаем что равенство выполняется для точек С и D
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