Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из них 10 см имеет проекцию 8. Най??и длину 2 наклонной если она образует плоскость 30 градусов?

Математика

Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из них 10 см имеет проекцию 8. Най??и длину 2 наклонной если она образует плоскость 30 градусов?

Автор: Гость