Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из них 10 см имеет проекцию 8. Най??и длину 2 наклонной если она образует плоскость 30 градусов?
Математика
Из точки к плоскости проведены две наклонные одна из них 10 см имеет проекцию 8. Най??и длину 2 наклонной если она образует плоскость 30 градусов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние от точки до плоскости: sqrt(10^2 - 8^2) = 6. Длина второй наклонной: 6 / sin 30° = 12 см
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