Реши уравнение: 14(p - 30 ) = 630 Добрые люди помогите. Даю 10 баллов.
Математика
Реши уравнение: 14(p - 30 ) = 630 Добрые люди помогите. Даю 10 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14(р-30)=630 14р-420=630 14р=630+420 14р=1050 р=1050:14 р=75
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