Сообщение на тему "я знаю правила дорожного движения" 20-30 предложений

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Правила дорожного движения появились еще в Древнем Риме.Для каждой группы участников дорожного движения свои правила.А так ли важно соблюдать правила пешеходам?Рассмотрим стандартную ситуацию.Ты очень спешишь и решаешь перебежать дорогу на красный свет,благо машина еще не близко.Ты думал,что успеешь,да скорость автомобиля была больше.В этом случае,если даже водитель успеет затормозить,то для идущей следом такой гарантии нет.Второй водитель мог тебя и вовсе не заметить.Итог-столкновение машин.Но может случиться,что ты подскользнулся или подвернулась нога и тогда исход может быть гораздо плачевние.А кто виноват? Конечно, пешеход.То же самое может произойти,если неправильно обходить автобус или трамвай.Даже нарушение правил движения по пешеходной дорожке может привести к травме.Я знаю и стараюсь соблюдать правила движения и призываю к этому остальных участников движения.