Расставить и объяснить знаки препинания.Бабушка уже была на кухне и готовила пирог.Только под вечер Катя вспомнила о срубленной яблоне и сразу же велела позвать садовника.Да Серёжа в этом задании ты допустил много ошибок грустн...
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Расставить и объяснить знаки препинания.Бабушка уже была на кухне и готовила пирог.Только под вечер Катя вспомнила о срубленной яблоне и сразу же велела позвать садовника.Да Серёжа в этом задании ты допустил много ошибок грустно сказала мама.Мама от Володи писем не было взволновано спросила Вера.Вера сказала Я напишу Володе что мы переехали. За участие в дуэли Лермонтова отправили в ссылку секунданты тоже понесли наказание. Я хотела чтобы мама отдохнула в санатории но она отказывалась от путёвки потому что решила навестить сестру. Зыбучие пески самое опасное место в пустыне.У него по моему нет свободного времени так как он готовится к экзаменам.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.перед И ,2.перед И,(в предложении 2 глагола)3.послеДА,и СЕРежа,(утверждение)после Ошибок!4.мама!...не было?(обращение и вопрос)5.Вера сказала:- Я напишу Володе, что...6.в ссылку,секунданты...(2 предложения которые имеют и сущ.и глагол)7.хотела,чтобы... ,но она..,помому...8.пески-самое9 .времени, так как..
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