Расставить и объяснить знаки препинания.Бабушка уже была на кухне и готовила пирог.Только под вечер Катя вспомнила о срубленной яблоне и сразу же велела позвать садовника.Да Серёжа в этом задании ты допустил много ошибок грустн...

Русский язык

Расставить и объяснить знаки препинания.Бабушка уже была на кухне и готовила пирог.Только под вечер Катя вспомнила о срубленной яблоне и сразу же велела позвать садовника.Да Серёжа в этом задании ты допустил много ошибок грустно сказала мама.Мама от Володи писем не было взволновано спросила Вера.Вера сказала Я напишу Володе что мы переехали. За участие в дуэли Лермонтова отправили в ссылку секунданты тоже понесли наказание. Я хотела чтобы мама отдохнула в санатории но она отказывалась от путёвки потому что решила навестить сестру. Зыбучие пески самое опасное место в пустыне.У него по моему нет свободного времени так как он готовится к экзаменам.

Автор: Гость