Степени окисления: FeOH NaS KSO3 LiPO4 NASiO3 CaCH3COO
Химия
Степени окисления: FeOH NaS KSO3 LiPO4 NASiO3 CaCH3COO
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нужно еще индексы поставить . 1) Fe (+2), группа OH (-1) = Fe (OH)2 2)Na (+1), S (-2) = Na2S 3) K (+1), весь кислотный остаток SO3 (-2) = K2SO3 4) Li (+1), кисл.остаток PO4 (-2), = Li2PO4 5) Na (+1), кисл.остаток SiO3 (-2) = Na2SiO3 6) Ca (+2), CH3COO (-1) = (CH3COO)2Ca.
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