Помогите решить 8х-2=6(1+х)-1
Алгебра
Помогите решить 8х-2=6(1+х)-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8х-2=6+6х-1 8х-6х=2+6-1 2х=7 х=3,5
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