СРОЧНО ПОМОГИТЕ ПЖ . Сочинение -рассуждение на тему "что значит быть целеустремлённым человеком?"

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У человека, который по-настоящему хочет овладеть это чертой характера, рано или поздно возникают вопросы, на которые хочется получить ответ. При достаточном старании и настойчивости ответы эти будут получены, и все, что останется сделать: применить полученные знания в жизни.Если прочитать слово «целеустремленность» вдумчиво и внимательно, то обнаруживается, что оно означает стремление к цели. После расширения это определения, используя необходимый контекст, получается: настойчивое стремление к цели, включающее преодоление трудностей и препятствий. Скорее всего, смысл, заложенный в определение, именно таков. Человек, который стремится к достижению поставленных целей, достигает заявленного результата, может и должен называться целеустремленным. "Для того, чтобы попасть в категорию целеустремленных людей нужно понимать и выполнять ряд обязательств перед собoй". Для начала, нужно иметь цели. Под этим понимается не абстрактные понятия – хочу быть счастливым, богатым, знаменитым, успешным, а вполне конкретные, измеримые цели. Это необходимо для того, чтобы в конце пути можно было однозначно определить и проанализировать результат. Например, цель «заработать 1000 долларов за сентябрь на разработке дизайна интерьера» намного проще проанализировать и определить, достигнута она или нет, чем цель «хочу много денег». После постановки конкретной цели, человек должен задать себе вопрос: «Нужно ли оно мне? Зачем? Готов ли я отдать свои силы и время на это?». Это делается для того, чтобы не терять время зря. Часто люди ставят ненужные и трудно достижимые в данное время цели. Результат всегда один: разочарование. Человек подписывается под «не могу». Депрессия и плохое настроение становятся постоянными спутниками и сопровождают человека в последующие дни, а в некоторых случаях и недели, месяцы.