Из точки м выходят три луча MO,MN и MK. найти угол NMK, если угол OMN=85° угол OMK=37° (два реше??ия)
Математика
Из точки м выходят три луча MO,MN и MK. найти угол NMK, если угол OMN=85° угол OMK=37° (два реше??ия)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол омn и угол mnk смежные тогда они в сумме дают 180% и значит нужно из 180-85 и равно 95%
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