Из мензурки вылили 350 гр раствора, в колбу добавили 24,8 гр, через 3 часа из колбы в ме??зурку налили 879,45 гр. сколько грамм раствора в колбе?

Алгебра
Из мензурки вылили 350 гр раствора, в колбу добавили 24,8 гр, через 3 часа из колбы в ме??зурку налили 879,45 гр. сколько грамм раствора в колбе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чтобы  уровни  были  одинаковы, понадобится  только  линейка.  Формула  гидростатического  давления  P=P(ро)×g×h Так  как  в  расчёте  этого  давления  не  присутствует  площадь, на  которую  оказывается  давление, следовательно  давление  в  каждом  из  данных  сосудов  на  дно  этих  сосудов  будет  одинакова  так  как  высоты жидкостей  равны  и  жидкость  одна  и  та же( плотность одинаковая).
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