Из мензурки вылили 350 гр раствора, в колбу добавили 24,8 гр, через 3 часа из колбы в ме??зурку налили 879,45 гр. сколько грамм раствора в колбе?

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Чтобы уровни были одинаковы, понадобится только линейка. Формула гидростатического давления P=P(ро)×g×h Так как в расчёте этого давления не присутствует площадь, на которую оказывается давление, следовательно давление в каждом из данных сосудов на дно этих сосудов будет одинакова так как высоты жидкостей равны и жидкость одна и та же( плотность одинаковая).