Из того и дух вон по членам части речи

Гость: Гость:

Из того и дух вон. Подчеркнуть одной линией - дух. Подчеркнуть двумя линиями - вон. Подчеркнуть -.-.- - из того. Из - предлог. Того - местоимение. И - союз. Дух - существительное. Вон - наречие.