Из того и дух вон по членам части речи

Русский язык
Из того и дух вон по членам части речи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из того и дух вон. Подчеркнуть одной линией - дух. Подчеркнуть двумя линиями - вон. Подчеркнуть -.-.- - из того. Из - предлог. Того - местоимение. И - союз. Дух - существительное. Вон - наречие.
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