Из учащихся 6 класса 75% справились с проверочной работой из них 20% выполнили работу полностью. Сколько человек из 6 класса справились с работой полностью если всего в классе 20 человек?

Литература

Из учащихся 6 класса 75% справились с проверочной работой из них 20% выполнили работу полностью. Сколько человек из 6 класса справились с работой полностью если всего в классе 20 человек?

Автор: Гость