Из учащихся 6 класса 75% справились с проверочной работой из них 20% выполнили работу полностью. Сколько человек из 6 класса справились с работой полностью если всего в классе 20 человек?

Литература
Из учащихся 6 класса 75% справились с проверочной работой из них 20% выполнили работу полностью. Сколько человек из 6 класса справились с работой полностью если всего в классе 20 человек?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 *75/100 = 15 (уч) - справились с проверочной работой (или 20*0,75 - берем 75% от 20) 15*20/100 = 3 (уч) - выполнили работу полностью (или 15*0,2 - это 20% от 15) Ответ : 3 ученика выполнили работу полностью
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