Из значения 108 417 480 63 составь сложное выроженик

Математика
Из значения 108 417 480 63 составь сложное выроженик
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417+108+63+480 арапрпртрт
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