Задание: установите соответствие. 1. Левый желудочек. 2. Левое предсердие. 3. Правый желудочек. 4. Правое предсердие. 5. Аорта. 6. Легочная артерия. 7. Полые вены. 8. Легочная вена. 9. Капилляры в легких. 10. Капилляры в тканя...

Биология

Задание: установите соответствие. 1. Левый желудочек. 2. Левое предсердие. 3. Правый желудочек. 4. Правое предсердие. 5. Аорта. 6. Легочная артерия. 7. Полые вены. 8. Легочная вена. 9. Капилляры в легких. 10. Капилляры в тканях а)отдел сердца- начало малого круга кровообращения; б)отдел сердца- конец малого круга кровообращения; в)артерия, по которой течет венозная кровь; г) вена, по которой течет артериальная кровь; д) вены с венозной кровью; е)отдел сердца- начало большого круга кровообращения; ж)отдел сердца- конец большого круга кровообращения; з)сосуды, в которых венозная кровь становится артериальной; и) сосуды, в которых артериальная кровь становится венозной; к) самая крупная артерия. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТАА))

Автор: Гость