Рассказ о древнем животном(диназавр и т.д) срочно!!!!
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Рассказ о древнем животном(диназавр и т.д) срочно!!!!
Ответ(ы):
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Ока́пи (Okapia johnstoni) — вид парнокопытных из семейства жирафовых. По своему телостроению окапи на первый взгляд больше напоминают лошадь, нежели жирафа, к тому же у них сзади имеются полоски, как у зебры. Тем не менее от зебр окапи довольно далеки, находясь совсем в другом отряде. У окапи бархатная шерсть шоколадного цвета, играющая красноватыми оттенками. Конечности белые или светло-коричневые, морда чёрно-белой окраски. Шея и ноги значительно удлинены, хоть и не в такой мере, как у родственного степного жирафа. У самцов два коротких рога, самки рогов не имеют. Вес окапи составляет примерно 230 кг. Длина от головы до хвоста насчитывает 2 метра, хвост — 40 см. Высота в холке — 160 см. Самки в среднем несколько выше самцов. Язык у него такой длинный, что животное моет им глаза. встречаются окапи, является Демократическая республика Конго. Окапи населяют густые тропические леса на севере и востоке страны, например в заповедниках Салонга, Маико и Вирунга. Современная численность окапи в дикой природе неизвестна. Так как окапи очень боязливые и скрытные животные и к тому же обитают в стране, разъедаемой гражданской войной, мало что известно о их жизни на свободе. Вырубка лесов, отбирающая у них жизненное пространство, наверняка влечёт за собой снижение популяции. Осторожные оценки численности окапи называют цифры от 10 тысяч до 20 тысяч живущих на свободе особей
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