Причины английской революции 1640-166 Помогите
История
Причины английской революции 1640-166 Помогите
Ответ(ы):
Гость:
Недовольство политикой Стюартов, обострение отношений и открытый разрыв между королём и Парламентом. Противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым феодальным укладами. Противоречия между англиканской церковью и пуританизмом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Когда брат полил 5 грядок, а сестра-3 грядки,им осталось полить 4 грядки. Сколько всего грядок должны полить дети?