Причины английской революции 1640-166 Помогите

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Причины английской революции 1640-166 Помогите
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Гость:
Недовольство политикой Стюартов, обострение отношений и открытый разрыв между королём и Парламентом.  Противоречия между нарождающимся капиталистическим и старым феодальным укладами.  Противоречия между англиканской церковью и пуританизмом.
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