Белая планария-свободноживущее животное-передвигается с помощью биение ресничек?

Биология
Белая планария-свободноживущее животное-передвигается с помощью биение ресничек?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ползает планария, отталкиваясь ресничками от дна. Ритмично двигая ресничками, маленькие молодые планарии плавают
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